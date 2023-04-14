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Принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым земли в Алматинской области вернули в госсобственность

Принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым земли вернули в госсобственность Фото: freepik
Прокуратура Алматинской области вернула в госсобственность земельные участки, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, сообщает Zakon.kz.

Земельные участки общей площадью 2 тысячи гектаров находятся в Жамбылском и Карасайском районах, подтвердили в прокуратуре Алматинской области.

Участки крестьянскому хозяйству "Жандану" в лице Назарбаевой А.Н. были предоставлены из фонда земель Жамбылского района Алматинской области. Но, как отметили в прокуратуре, при этом в кадастровом деле отсутствуют договоры аренды по обоим постановлениям, а в базе АИС ГЗК отсутствуют сведения об их наличии. Кроме того, не заключались договоры аренды указанных земель с КХ "Жандану" в лице Назарбаевой А.Н.

Также в нарушение требований законодательства при предоставлении земель КХ "Жандану" не проводились торги.

"Перед вынесением решения о предоставлении земель местный исполнительный орган должен был определить возможность использования их по заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным зонированием, осуществить предварительный выбор земельного участка, подготовить заключение земельной комиссии, разработать и утвердить землеустроительный проект. Данные работы местными исполнительными органами до принятия решения не производились, тем самым нарушен порядок предоставления земель". Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области

В итоге договор купли-продажи земельного участка №4 от 15 января 2014 был признан недействительным.

Что касается земель Болата Назарбаева, то согласно документам, 13 июля 2016 ему был предоставлен в аренду участок, расположенный в Ушконырском сельском 2 округе Карасайского района Алматинской области. Целевое назначение: для частного лесоразведения.

В областной прокуратуре посчитали, что земельный участок товариществу "Айсам и Ко.Лтд" (ныне ТОО "QazAgroCentre") был предоставлен с нарушениями требований земельного законодательства.

Указано, что предоставленная земля расположена в Карасайском районе и граничит с городом Алматы. Порядок и режим ее использования подлежал определению правительством. Кроме того, землеустроительный проект разработан и утвержден после принятия решения местным исполнительным органом о предоставлении права на земельный участок.

Ранее в Косшы вернули государству участок стоимостью 65 млн тенге.

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