Бывший актив Болата Назарбаева вернули государству

По инициативе прокуратуры Жамбылской области земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, возвращены государству, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в 2004 году актами акимата Кордайского района и акима Кордайского сельского округа ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2".

"При предоставлении участка нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащих особой охране, переданы под обслуживание рынка", – сказано в сообщении прокуратуры за 17 января 2024 года.

Далее отмечено, что в этой связи прокуратурой района подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи.

"Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда от 28 декабря 2023 года признаны недействительными и отменены договора купли-продажи участков за №81 и №82 от 24.07.2007 года между ТОО "Карасай БН-Тараз" и Отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договора ТОО "Кордай Инвест" о безвозмездной передаче земельных участков". Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Постановление суда вступило в законную силу 28 декабря 2023 года.

"Государственные акты на земельные участки отменены", – заключили в ведомстве.

Болат Назарбаев скончался 13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни.