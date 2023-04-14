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Актобе продолжает тонуть в мусоре

Актобе продолжает тонуть в мусоре Фото: Zakon.kz
Проблемы с вывозом мусора длятся в Актобе не первый год. Город постепенно превращается в большую свалку. В компаниях, занимающихся вывозом мусора, говорят, что больше не хотят работать себе в убыток, сообщает Zakon.kz.

Горожан они обслуживают по самым низким тарифам в стране – 180 тенге с человека. Да и эти деньги, по словам подрядчиков, люди выплачивают с трудом, передает КТК.

Если коммунальщики не повысят цены на услуги, то будут вынуждены свернуть работу.

"Скрывают количество проживающих людей. Если, например, шесть человек проживают, они пишут "два человека" и за двоих платят. Это большой минус нам. Контейнеры заполняются, а количество человек так и остается. Оплата идет нам меньше. Ну, и зарплата маленькая, так как тариф маленький". Инспектор ТОО Clean City Aktobe Казыбек Жармагамбетов

Вывозом твердых бытовых отходов в Актобе занимаются две компании. Была еще одна, но она уже на грани банкротства. Действующие могут тоже плохо закончить, если тариф останется на прежнем уровне.

Людям придется смириться с повышением цен. А произойдет это уже скоро: стоимость собираются увеличить как минимум вдвое. Иначе город и вовсе останется без услуг коммунальных служб и увязнет в отходах, настаивают чиновники.

"Компании уже второй год поднимают вопрос о повышении тарифа. Сейчас у нас по городу 180 тенге, это для жителей многоэтажных домов. 200 тенге – для частного сектора. По Казахстану в Актобе очень низкий тариф. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о повышении. Сейчас компании в убыток работают, да. Очень мало техники, износ техники. Каждый день дорожают запчасти, также сейчас идет удорожание ГСМ". Аким района Астана г. Актобе Айбек Купенов

3 апреля стало известно о повышении цен на бензин и дизтопливо в Казахстане.

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