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Происшествия

Петропавловск утопает в мусоре

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 06:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Областной центр Северо-Казахстанской области превращается в большую свалку, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько дней дворы многоэтажек больше похожи на стихийные свалки, передает Astana TV. Мусорные баки переполнены, вокруг горы мусора. Горожане возмущены, ведь за вывоз ТБО они стали платить почти в два раза больше, а ситуация стала только хуже.

В городском акимате признали возникновение мусорного коллапса и обещали в ближайшие дни привести в порядок проблемные участки. Выяснилось, что вывозом мусора в городе занимаются четыре предприятия. Поломка техники в одной из них и привела к скоплению мусора.

А в Темиртау у коммунального предприятия другая проблема. Там не могут выплатить долги по зарплате рабочим подрядной организации.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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