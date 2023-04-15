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В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника

В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Труп девушки был обнаружен 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе. Полиция установила подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Им оказался учащийся 11 класса. Сейчас он задержан и взят под стражу.


"По данному факту проводится досудебное расследовании по ст. 99 ч. 2 УК РК "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Расследование находится на личном контроле руководства Департамента полиции региона.

Ранее стало известно, что в селе Алматинской области, где недавно до смерти избили школьника, снова погиб подросток.

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