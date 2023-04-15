В Туркестанской области убита девушка – полиция задержала старшеклассника

Труп девушки был обнаружен 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе. Полиция установила подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Им оказался учащийся 11 класса. Сейчас он задержан и взят под стражу.





"По данному факту проводится досудебное расследовании по ст. 99 ч. 2 УК РК "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Расследование находится на личном контроле руководства Департамента полиции региона.



Ранее стало известно, что в селе Алматинской области, где недавно до смерти избили школьника, снова погиб подросток.