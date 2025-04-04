Закон и порядок: поселковый пункт полиции открыт в Туркестанской области

В селе Шубарсу Ордабасинского района, где проживает более 50 тыс. человек, открылось новое здание полиции.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, начальник Департамента полиции Мурат Кабденов, руководство районного акимата и старейшины села.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

2-этажное здание участкового пункта полиции полностью оснащено современной компьютерной техникой и мебелью. На данном объекте установлена система видеонаблюдения. Созданы все условия для жителей и полицейских для комфортной работы. В частности, предусмотрены дежурная часть, изолятор временного содержания и 16 служебных кабинетов, актовый зал и комната для детей.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

"Все это делается для того, чтобы стражи порядка и дальше активно работали. Также это направлено на укрепление доверия населения к правоохранительным органам. Граждане могут приходить в здание полиции, получать ответы на актуальные вопросы и работать в тесном взаимодействии. Желаю вам успехов в вашей работе!" – отметил аким области Нуралхан Кушеров, выступая на открытии.

Он поздравил присутствующих с открытием нового здания.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Начальник департамента Мурат Кабденов и почетные гости во главе с акимом области осмотрели новое здание и побывали на строевой площадке.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Здесь созданы все необходимые условия для работы и полицейским поручили приступить к выполнению служебных обязанностей.