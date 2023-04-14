В селе Алматинской области, где недавно до смерти избили школьника, снова погиб подросток

В селе Саты Алматинской области покончил жизнь самоубийством юноша. Двумя днями ранее его друга избили до смерти, сообщает Zakon.kz.

Дастан Нурлыбай повесился в сарае. В предсмертной записке написал, что отправляется к другу, передает КТК.

11 апреля вдоль реки возле села Саты в Алматинской области было обнаружено тело несовершеннолетнего. Друзья пытались оказать ему первую помощь, но он уже был без сознания. Подростка экстренно доставили в больницу. Врачи уже ничего не смогли сделать, мальчик скончался.

По подозрению в убийстве десятиклассника подозревают другого школьника. Родственники Мираса говорят, что после ужина он незаметно ушел из дома. Позже им стало известно, что один из старших парней устроил собрание, на которое обязательно нужно было прийти. Якобы семнадцатилетний юноша в очередной раз решил проучить младших ребят.

"Друзья Мираса говорят, одиннадцатиклассник собрал учащихся девятых и десятых классов. Они даже выстроились в ряд. Первого избил, потом очередь дошла до Мираса, но после удара в область груди он упал". Айбар Айткулов

В селе говорят, что одиннадцатиклассник держал в страхе всю школу. По словам друзей погибшего, он и их преследовал несколько дней. Поводом для конфликта мог стать насвай, который у хулигана нашла учительница. Парень якобы захотел проучить остальных за то, что они на него пожаловались.



"Бакыт Адилет начал: "Что вы не здороваетесь? Нарушаете дисциплину". Тогда Бакыт Алишер ответил: "Они по-другому не понимают". И первым ударил Дастана, потом Али, следом Мираса. У Мираса как будто начались судороги, и он упал. Мы вытащили Мираса из реки и начали делать искусственное дыхание и массаж сердца. Когда мы позвали родителей, Алишер сбежал".

Через два дня после той смерти покончил с собой его одноклассник.



"Я уверен, к смерти моего брата причастен этот подросток. Мы требуем наказать виновного. Мы пойдем до конца. Просто так мы не оставим смерть Дастана. Брат Нурсултан Байтурсын

По словам директора школы, дедовщины среди учащихся раньше замечено не было.

"Конфликт случился неожиданно. Дети стояли в один ряд. Алишер Бакыт поочередно избил каждого. Одиннадцатиклассник сказал, что эти подростки по-другому не понимают. Ранее мы не замечали разногласий среди школьников. Прогулов не было, успеваемость была хорошая. И деньги в нашей школе старшеклассники не собирают". Директор школы-лицея им. А. Туркебаева Базаралы Момбеков

После смерти подростков полицейские начали расследование по двум статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Доведение до самоубийства".



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 17-летнего подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы". Официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин

Предполагаемому преступнику может грозить до 12 лет тюрьмы. Теперь предстоит выяснить, причастен ли он к смерти второго подростка.

14 апреля 2023 года в социальных сетях распространили видео жестокого избиения подростка сверстниками в Атырау. На кадрах видно, как на одного напали толпой, и все это снимали на камеру.

