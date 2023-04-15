Медики рассказали, как защитить себя и своих детей от кори

В Казахстане упорно ползут слухи об эпидемии кори и хотя глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах мажилиса в начале этого месяца их опровергла, небольшой подъем заболеваемости она не отрицала. Мы решили узнать как обезопасить себя и своих детей от этого заболевания, сообщает Zakon.kz

Итак, в стране растет заболеваемость детей корью. Инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому заболевших детей сразу же изолируют.

Тогда глава Минздрава отметила, что первые случаи были завозные: из Турции, России, Египта. "Наши туристы привезли, и дети начали болеть. В основном заболели непривитые дети. Сейчас проводится планомерная работа по проведению вакцинации детей", – сказала министр.

На вопрос о том, ожидается ли введение карантина в казахстанских школах, Гиният тогда ответила, что пока такой необходимости нет. "Всего по стране 100 случаев, и такого показания принимать жесткие меры – нет. Эпидемии нет", – сказала Ажар Гиният.

Мы решили узнать как защитить своих детей от этого заболевания. И вот что говорят медики: "Единственной и эффективной защитой от кори является вакцинация".

Для предотвращения вспышек среди населения требуется 95%-ный охват вакцинацией.

В настоящее время календарь иммунизации против кори включает вакцинацию в возрасте 12–15 месяцев и ревакцинацию в возрасте 6 лет. Однако главный государственный санитарный врач подписал постановление от 14 марта 2023 года "Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан".

Кроме того, предусмотрено:

ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток, с момента выявления последнего случая заболевания;



проведение анализа привитости лиц до 30 лет против кори по региону, обратив особое внимание на территории с низким охватом вакцинацией, с труднодоступными группами населения и повышенным числом мигрантов, незарегистрированными лицами, при выявлении среди граждан РК лиц, не привитых и без данных о привитости против кори, принять меры по их однократной иммунизации после получения информированного согласия.

организация вакцинации медицинских работников до 55 лет, ранее не привитых против кори, после получения информированного согласия;

усиление информационно-разъяснительной работы среди населения по профилактике вакциноуправляемых инфекций и последствий отказов от иммунизации.

Все, что нужно знать о коре

Корь – острое вирусное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, общей интоксикацией, сыпью, поражением конъюнктив и верхних отделов респираторного тракта. Человеческий организм чрезвычайно чувствителен к вирусу кори: при контакте с больными люди, не привитые и ранее не болевшие корью, заболевают в 100% случаев.

Симптомы

температура,

боль и ломота в теле,

сухой кашель,

головная боль,

насморк,

боль в горле,

воспаление слизистой глаз и сыпь.

Распространение.



Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду. Вирус кори распространяется воздушно-капельным путем. Может распространяться на значительные расстояния с током воздуха.

Инкубационный период кори составляет в среднем 21 день, иногда от момента заражения до первых симптомов заболевания проходит обычно 8-12 дней, в некоторых случаях этот период удлиняется до 28 дней.

Как отличить от других вирусов

Корь, которая протекает типично, достаточно легко опознать. Для этого не надо ждать появления сыпи на теле, которая возникает лишь на 5–6‑е сутки болезни. Нужно заглянуть больному в рот – на внутренней поверхности щёк должны быть серо-белые пятна с алой каймой (пятна Бельского – Филатова – Коплика). После их исчезновения появляется сыпь на теле. Она всегда идёт сверху вниз: начинается с головы, через 2–3 дня спускается на туловище, а затем ещё через 2–3 дня – на ноги.

Осложнения.



Самым тяжелым осложнением при кори является энцефалит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов.

Родителям рекомендуют:



проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации – получить профилактическую прививку против кори в поликлиниках по месту жительства;

если дети не вакцинированы по различным причинам, ограничить их пребывание в местах массового скопления людей (участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах и т.п.);

при появлении симптомов заболевания, подозрительных на корь – повышение температуры тела, насморк, кашель, появление сыпи на теле, незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Что делать, если заболели