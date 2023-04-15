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Путин подписал закон: в России вводят электронные повестки военнообязанным

Путин подписал закон: в России вводят электронные повестки военнообязанным Фото: kremlin.ru
Россиян теперь будут оповещать о призыве не только в письменной форме, но и в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. 

Отмечается, что оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

Кроме того, граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения ими повестки и до явки в военкомат.

Гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил порядок вручения военнослужащим электронных повесток.

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