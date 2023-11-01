По какой форме можно будет подать заявление о размещении петиции в Казахстане
В частности, форма предусматривает наличие:
- наименования уполномоченного органа в сфере взаимодействия государства и гражданского общества;
- ФИО и ИИН заявителя;
- адрес фактического места проживания;
- адрес места прописки;
- контактный телефон.
В самом заявлении указывается просьба разместить на интернет-ресурсе петицию определенного содержания (с доводами и предложениями по предмету петиции), которая подается в адрес государственного органа, местного представительного или исполнительного органа.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия удостоверения личности;
- копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);
- подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).
Заявитель также подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством республики за достоверность представляемой информации и дает согласие на обработку персональных данных.
Предусматривается, что приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 ноября.
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2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций. Закон также устанавливает, какие вопросы не могут подниматься в петиции.