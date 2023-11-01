По какой форме можно будет подать заявление о размещении петиции в Казахстане

Министерство культуры и информации подготовило приказ "Об утверждении формы письменного заявления о размещении петиции на интернет-ресурсе", сообщает Zakon.kz.

В частности, форма предусматривает наличие:

наименования уполномоченного органа в сфере взаимодействия государства и гражданского общества;

ФИО и ИИН заявителя;

адрес фактического места проживания;

адрес места прописки;

контактный телефон.

В самом заявлении указывается просьба разместить на интернет-ресурсе петицию определенного содержания (с доводами и предложениями по предмету петиции), которая подается в адрес государственного органа, местного представительного или исполнительного органа.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия удостоверения личности;



копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя (если петиция подается представителем заявителя);



подтверждающие документы или иные материалы, относящиеся к петиции (при необходимости).



Заявитель также подтверждает, что несет ответственность в соответствии с законодательством республики за достоверность представляемой информации и дает согласие на обработку персональных данных.

Предусматривается, что приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 ноября.

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