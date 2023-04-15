Касым-Жомарт Токаев поздравил православных верующих с праздником Пасхи

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, сообщает Zakon.kz

Глава государства отметил, что этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних.

По его словам, православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

"Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод. Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций. Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!", - сказал президент.

Как сообщали ранее, пасхальное Богослужение пройдет во всех храмах нашей республики в ночь с 15 на 16 апреля. В главном храме южной столицы – Вознесенском Кафедральном соборе – праздничная служба начнется в 23:30 15 апреля. В главном храме страны – Успенском кафедральном соборе Астаны – пасхальные торжества возглавит преосвященный епископ Каскеленский Геннадий, который является викарием Астанайской епархии, богослужения так же начнутся за полчаса до полуночи.Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. В 17:00 16 апреля, в день Пасхи, Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

Затем святое пламя будет доставлено и в другие города Казахстана – Астану, Актау и другие регионы страны.

Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник. Праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории. Празднику Светлого Христова Воскресения предшествует пост, который и по продолжительности, и по своей значимости называется Великим.