Токаев поздравил православных верующих с Пасхой

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее.

По его словам, пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.

"Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность. Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана. Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях" Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что 4 мая в 23:30 во всех православных храмах Казахстана началась всенощная служба в честь Пасхи. В главном храме Алматы – Свято-Вознесенском кафедральном соборе – праздничную службу возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. По традиции в храме прошло торжественное освящение куличей и крашеных яиц, а также крестный ход.

Также сообщалось, что в ночь перед Пасхой прямо из Иерусалима священнослужители Православной Церкви Казахстана доставили лампаду с Благодатным огнем.