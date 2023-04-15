В МИД РК обсудили ядерное разоружение с норвежцами

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко принял делегацию известной неправительственной организации "Bike for Peace", которая выступает за ядерное разоружение, сообщает Zakon.kz.

Во главе делегации из Норвегии стоял ее председатель Торе Нэрлэнд, который прибыл в Казахстан для обсуждения важных международных вопросов. Встреча прошла в офисе Министерства иностранных дел в Астане.

Как сообщается, собеседники обменялись мнениями по ядерному разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения. Роман Василенко рассказал о последовательной политике Казахстана в сфере усилий, направленных на построение мира, свободного от ядерного оружия. Он отметил, что Казахстан считает этот вопрос одним из приоритетных и стремится к тому, чтобы в 2045 году, в столетний юбилей создания ООН, мир стал свободным от ядерного оружия.

В свою очередь Торе Нэрлэнд рассказал о деятельности движения "Bike for Peace", которое пропагандирует мир без ядерного оружия в различных странах мира. Он отметил, что движение было основано в 1977 году, и за это время было организовано более 250 велотуров в более чем 120 странах. Основная цель движения – привлечение внимания к проблеме ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Торе Нэрлэнд отметил, что Казахстан считается ярким примером страны, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. Он также поделился планами движения на проведение большого велотура через страны Азии до Нью-Йорка с девизом "Посмотрите на Казахстан – они избавились от ядерного оружия!".

Заканчивая встречу, Роман Василенко подчеркнул, что Казахстан готов поддержать инициативы по пропаганде мира и нераспространения ядерного оружия, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с движением.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 10 апреля озвучил подробности задержания казахстанцев в Ираке.

