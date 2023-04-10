Казахстанцев задержали в Ираке за нелегальную работу в казино

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 10 апреля озвучил подробности задержания казахстанцев в Ираке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что в конце марта правоохранительные органы Ирака задержали 20 граждан Казахстана за осуществление незаконной деятельности.

"Они работали в подпольном казино. Посольство Казахстана в Иордании и по совместительству в Ираке достигло договоренности с местными органами о процедуре депортации без судебного разбирательства. Указанные граждане, выплатив штрафы, покинули территорию Ирака". Айбек Смадияров

Официальный представитель МИД Казахстана указал, что этот случай не является единичным. Так, по его словам, в феврале 2023 года семь граждан Казахстана находились под следствием за нарушение норм закона Ирака о пребывании иностранцев, в частности за осуществлении незаконной деятельности в подпольном казино.

"Стало известно, что еще в ноябре 2022 года пятеро из них были задержаны и выпущены под залог до рассмотрения дела судом. Несмотря на это, они вернулись на прежнее место и продолжили работать, тем самым нарушили нормы законодательство Ирака. Посольство Казахстана организовало бесплатную юридическую и другую экстренную помощь. Также проведены переговоры с судом и прокуратурой, по результатом которой достигнуты положительные договоренности". Айбек Смадияров

Он отметил, что лица, нарушившие положение вышеуказанного закона, могут быть привлечены к тюремному заключению сроком до трех лет либо обременены штрафом в размере от 500 тысяч до 3 млн иракских динаров.

"Эти граждане Казахстана были осведомлены, что едут в Ирак заниматься незаконной деятельностью без соответствующих разрешительных документов. Некоторые граждане возвращаются в страну после таких инцидентов, меняют фамилию и снова едут на такие сомнительные заработки. К сожалению, есть такие факты. Мы призываем соотечественником соблюдать законодательства других стран и не идти на риск тюремного заключения вдали от своей семьи и родины". Айбек Смадияров

Ранее он рассказал о ситуации с казахстанцами, которые нелегально оказались в Южной Корее.

Он также озвучил позицию Казахстана по ситуации на Ближнем Востоке.