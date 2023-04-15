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Токаев поздравил победителей и призеров Чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе

Токаев поздравил победителей и призеров Чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе Фото: Telegram/aqodra_resmi
Касым-Жомарт Токаев поздравил с высокими результатами казахстанских спортсменов, успешно выступивших на прошедшем в Астане Чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, сообщает Zakon.kz.


"Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому – блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", – говорится в поздравлении президента.

Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.

Итоги выступления сборной Казахстана на чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе

С 9 по 14 апреля 2023 года в Астане состоялся чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 22 стран.

Вольная борьба:

  • 4 золота – Досжан Санжар (70 кг), Есенгали Дархан (74 кг), Сакаев Болат (79 кг), Даулетбеков Азамат (86 кг);
  • 2 серебра – Айтмухан Ризабек (92 кг), Батырмурзаев Юсуп (125 кг);
  • 1 бронза – Калжан Рахат (57 кг).

1-е общекомандное место.

Женская борьба:

  • 2 золота – Бакбергенова Жамиля (72 кг), Сыздыкова Эльмира (76 кг);
  • 3 бронзы – Седнева Марина (55 кг), Раймова Нилуфар (57 кг), Шалыгина Елена (68 кг).

Греко-римская борьба:

  • 1 золото – Магомедов Ибрагим (72 кг);
  • 2 серебра – Кален Диас (82 кг), Турсынов Нурсултан (87 кг)
  • 5 бронзовых медалей – Бекболатов Амангали (55 кг), Мамурбек Мухамедали (63 кг), Кебиспаев Алмат (67 кг), Сырлыбай Олжас (97 кг), Сыздыков Алимхан (130 кг).

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