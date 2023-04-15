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Пьяный мужчина пытался спрыгнуть с 4 этажа в Атырау

Пьяный мужчина пытался спрыгнуть с 4 этажа в Атырау Фото: freepik
Пьяного мужчину, который пытался спрыгнуть с 4 этажа, спасли атырауские полицейские, сообщает Zakon.kz.

Полиция получила информацию о том, что неизвестный человек готовится прыгнуть с 4 этажа одного из многоэтажных домов, расположенных в микрорайоне Нурсая.

Благодаря оперативным действиям полиции, удалось спасти мужчину 1994 года.


После прохождения медицинского осмотра было выявлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Жаркенте мужчину, предположительно, загрызла собака.

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