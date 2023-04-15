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В Жаркенте мужчину, предположительно, загрызла собака

В Жаркенте мужчину, предположительно, загрызла собака Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Тело 54-летнего мужчины обнаружили в Жаркенте. Полиция предполагает что смерть наступила после нападения питбуля, сообщает Zakon.kz.
"Факт зарегистрирован в городе Жаркенте, где сегодня утром на одной из улиц обнаружили тело 54-летнего местного жителя. У мужчины рваные раны в области головы, возможно, причиненные животным".ДП Жетысуской области

Установлено, что в расположенном близ частном доме содержится ощенившаяся собака породы питбуль, на шерсти которой обнаружены похожие на кровь бурые пятна. Собаку на время усыпили. Действительно ли мужчина погиб от нападения животного, выясняется.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа. По факту назначены необходимые экспертизы.

В селе Алматинской области, где недавно до смерти избили школьника, снова погиб подросток.

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Мухит Турсынали
Жаркент
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