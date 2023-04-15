В Германии эвакуировали 15 тыс. человек из-за авиабомбы времен ВОВ
Фото: pixabay
Взрывное устройство обнаружили в районе Фридрихштадт в Дрездене 14 апреля во время земляных работ на углу улиц Цвикауэр-штрассе и Глаухауер-штрассе, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Bild, на месте специалисты исследовали устройство и пришли к выводу, что бомба взведена.
"Это 250-килограммовая авиабомба американской разработки. Она оснащена задним взрывателем и должна быть обезврежена на месте", – передает издание слова представителя полиции.
Отмечается, что процесс обезвреживания бомбы замедлился из-за жителей, некоторые из которых еще не покинули запретную зону. Дело в том, что специалисты смогут начать работу только, когда все горожане уедут.
Ранее сообщалось, что спецназ Судана начал "войну" против регулярной армии страны.
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