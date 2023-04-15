Смертельная авария произошла на трассе Караганда – Сарань

Фото: polisia.kz

15 апреля в 17:30 на автодороге Караганда – Сарань в 2 км от поселка Актас произошло ДТП с участием двух автомашин: ВАЗ-2115 и Huyndai Elantra, сообщает Zakon.kz.

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