Смертельная авария произошла на трассе Караганда – Сарань
Фото: polisia.kz
15 апреля в 17:30 на автодороге Караганда – Сарань в 2 км от поселка Актас произошло ДТП с участием двух автомашин: ВАЗ-2115 и Huyndai Elantra, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП Карагандинской области, в результате ДТП пассажир ВАЗ-2115 от полученных травм скончался на месте происшествия.
"Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.
ДП предупреждает водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщалось, что 17-летнего подростка в Абайской области замотало на привод вала, отчего он скончался на месте происшествия.
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