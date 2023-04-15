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Смертельная авария произошла на трассе Караганда – Сарань

авария Фото: polisia.kz
15 апреля в 17:30 на автодороге Караганда – Сарань в 2 км от поселка Актас произошло ДТП с участием двух автомашин: ВАЗ-2115 и Huyndai Elantra, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Карагандинской области, в результате ДТП пассажир ВАЗ-2115 от полученных травм скончался на месте происшествия.

"Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

ДП предупреждает водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что 17-летнего подростка в Абайской области замотало на привод вала, отчего он скончался на месте происшествия.

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