Страшная смерть настигла подростка в Абайской области

17-летнего подростка в Абайской области замотало на привод вала, отчего он скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

14 апреля в Бескарагайском районе подросток со своим знакомом тюковали сено. Во время этого потерпевший стоял между трактором и тюковальным прессом, соединенным приводом вала с трактором. Решив перепрыгнуть через привода вала, он зацепился одеждой за вал, из-за чего его замотало. 17-летний подросток скончался на месте происшествия.





По данному факту начато досудебное расследование.

Спикер: Ерболат Жолдасбек - начальник следственного отдела Бескарагайского РОП ДП Абайской области.

Тело 54-летнего мужчины обнаружили в Жаркенте. Полиция предполагает, что смерть наступила после нападения питбуля.

