Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Страшная смерть настигла подростка в Абайской области

Страшная смерть настигла подростка в Абайской области Фото: скриншот видео
17-летнего подростка в Абайской области замотало на привод вала, отчего он скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

14 апреля в Бескарагайском районе подросток со своим знакомом тюковали сено. Во время этого потерпевший стоял между трактором и тюковальным прессом, соединенным приводом вала с трактором. Решив перепрыгнуть через привода вала, он зацепился одеждой за вал, из-за чего его замотало. 17-летний подросток скончался на месте происшествия.


По данному факту начато досудебное расследование.

Спикер: Ерболат Жолдасбек - начальник следственного отдела Бескарагайского РОП ДП Абайской области.

Тело 54-летнего мужчины обнаружили в Жаркенте. Полиция предполагает, что смерть наступила после нападения питбуля.

Читайте также

Пять автоколонн численностью более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские

В Актау замначальника полиции обвиняют в избиении своего подчиненного, видео инцидента появилось в Сети

Мухит Турсынали
Абайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на неделю
Мокрый снег, ветер и гроза – синоптики рассказали о погоде в Алматы на следующей неделе
тепло
Когда в Алматы отключат отопление
В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения
В Нацбанке Казахстана напоминают, как обменять купюры, вышедшие из обращения
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Германия закрыла три последние АЭС в стране
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления