В восьми областях Казахстана на 20 трассах действуют ограничения движения

Ограничения действуют в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет "КазАвтоЖол", в регионах прогнозируются дождь, снег и метель.

"Действует временное ограничение движения на 20 участках автодорог республиканского значения общей протяженностью 2841 км или 11.4% от общей сети республиканских трасс. Обращаем внимание пользователей республиканских дорог на то, что и в западных регионах страны наблюдается резкое ухудшение погодных условий", - говорится в сообщении.

При возникновении нештатных ситуаций рекомендуется звонить по короткому номеру 1403.

Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана на 16 апреля объявлено штормовое предупреждение.