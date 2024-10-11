Оперативная информация об ограничении движения в Павлодарской области

12 октября 2024 года в 01:30 в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области, в Павлодарской области введено ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 12 октября 2024 года в 01:30 в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области, в Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-254, на участке от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в круглые сутки.

Ранее сообщалось о том, что Астана погрузилась в 10-балльные пробки.

