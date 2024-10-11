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Оперативная информация об ограничении движения в Павлодарской области

Дорога, машины, разметка, развязка, ночное освещение, ночь, дорога ночью, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 02:42 Фото: Zakon.kz
12 октября 2024 года в 01:30 в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области, в Павлодарской области введено ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

По информации официального канала АО "НК "КазАвтоЖол", 12 октября 2024 года в 01:30 в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области, в Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-254, на участке от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в круглые сутки.

Ранее сообщалось о том, что Астана погрузилась в 10-балльные пробки.

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