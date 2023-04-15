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В США планируют перезапустить сериал "Спасатели Малибу"

сериал Фото: imdb.com
Студия Fremantle заявила о том, что планирует снять ремейк некогда популярного американского сериала "Спасатели Малибу", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, представители студии провели предварительные приговоры с рядом стриминговых платформ. Кто выступит в роли режиссера проекта, пока сообщается.

Между тем, у студии могут быть проблемы из-за авторских прав. Дело в том, что Fremantle получила права на сериал после поглощения телекомпании All American Television, выпускавшей оригинальное шоу. Однако до этой сделки права на международный показ сериала приобрела компания Beta. Тем не менее ранее Fremantle удавалось договориться с Beta о перевыпуске сериала в улучшенном качестве.

Сериал "Спасатели Малибу" выходил на экраны с 1989-го по 2001 год. Главные герои – спасателях в красных купальниках, патрулирующих пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое телешоу всех времен, собравшее у экранов больше миллиарда зрителей из 158 стран мира.

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