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Законодательство РК

В Семее школьницы жестоко избили сверстницу

папки Фото: Zakon.kz
В ходе мониторинга социальных сетей города Семея полиция установила видеозапись, где учащиеся одной из образовательных школ нанесли телесные повреждения своей сверстнице, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, инцидент произошел 10 апреля.

15 апреля по данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

"Все фигуранты конфликта установлены, вместе с законными представителями доставлены в ОП. В настоящее время с участием родителей и психологов проводятся следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

4 апреля 2023 года в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.

5 апреля выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ. В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что исключать из школы девятиклассницу не планируют, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.

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