В США несколько человек получили ранения во время стрельбы возле бара

В американском штате Аризона четыре человека были ранены в результате стрельбы возле бара, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал ABC15, все пострадавшие – мужчины, один из них является охранником заведения. Инцидент произошел около полуночи по местному времени.

Предварительно полиция установила, что инцидент начался на парковке бара после того, как несколько компаний людей попросили его покинуть.

Информация о возможном подозреваемом не разглашается. Полиция также до сих пор пытается выяснить, сколько человек стреляли на парковке.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина пытался спрыгнуть с 4 этажа в Атырау.