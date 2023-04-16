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Законодательство РК

В Израиле на митинг вышли более 160 тысяч протестующих

Израиль Фото: Twitter/@NTarnopolsky
Митингующие выступают против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху возле здания правительственного комплекса в центре Тель-Авива, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала Ynet, еще десятки тысяч протестуют в других городах по всей стране.

К примеру, несколько десятков тысяч протестующих вышли на улицы в Нетании. При этом в городе одновременно проходит выступление в поддержку проведения реформы. На улицы вывели дополнительные наряды полиции. Также около 1 тыс. манифестантов собрались около дома автора реформы, министра юстиции Ярива Левина.

Кроме того, во время митинга активисты на камеру сожгли призывы на воинскую службу.

С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста из-за предложенной правительством судебной реформы. Согласно ей, планируется ограничить полномочия Верховного суда и позволить парламентариям оспаривать его решения. Кроме того, кабинет министров сможет контролировать назначение судей.

Ранее власти заявили о приостановлении принятия нового законодательства в судебной системе. Это не повлияло на протестующих – они продолжают выходить на улицы каждую неделю.

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