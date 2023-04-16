Непогода: в Астане произошло 240 аварий

В столице случилось 240 дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада и резкого похолодания, сообщает Zakon.kz.

Резкое ухудшение погода: снегопад и похолодание спровоцировало увеличение количества аварий на дорогах столицы. Из-за непогоды случилось 240 фактов дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших в авариях нет, передает 24kz.

На экстренный номер "112" от жителей столицы поступило пять тысяч звонков. Для работы с последствиями стихии в Астане создан оперативный штаб.

Снежная и холодная погода установилась в Астане и ряде регионов. В субботу, 15 апреля, в Акмолинской области полицейские сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 - легковых и 145 - грузовых авто в нескольких направлениях.

Ряд трасс в регионах Казахстана остаются закрытыми из-за погодных условий.