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Пять автоколонн численностью более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские

5 автоколонн численностью более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Пять автоколонн общей численностью 770 транспортных средств сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения, сообщает Zakon.kz.
"В целях снижения аварийности подразделениями батальона и пристоличной роты патрульной полиции совместно с дорожно-коммунальными службами обеспечено организованное сопровождение колонн автомобилей, оставшихся на трассе в связи с закрытием автодорог, где наблюдались сложные климатические условия: снег, гололед, дождь".ДП Акмолинской области

Это трассы международного значения:

  • Екатеринбург - Алматы от п. Жаксы до с. Кажымукан;
  • Жаксы - Есиль-Бузулук до границы города Костанай.

Трассы республиканского значения:

  • Астана - Петропавловск от столицы до города Щучинск;
  • Жезказган - Петропавловск;
  • Костанай - Аулиеколь - Сурган;
  • Кокшетау - Атбасар;
  • Астана - Ерейментау - Шидерты.

В общей сложности патрульные наряды сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 - легковых и 145 - грузовых авто в нескольких направлениях.

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