Пять автоколонн численностью более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Пять автоколонн общей численностью 770 транспортных средств сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения, сообщает Zakon.kz.
"В целях снижения аварийности подразделениями батальона и пристоличной роты патрульной полиции совместно с дорожно-коммунальными службами обеспечено организованное сопровождение колонн автомобилей, оставшихся на трассе в связи с закрытием автодорог, где наблюдались сложные климатические условия: снег, гололед, дождь".ДП Акмолинской области
Это трассы международного значения:
- Екатеринбург - Алматы от п. Жаксы до с. Кажымукан;
- Жаксы - Есиль-Бузулук до границы города Костанай.
Трассы республиканского значения:
- Астана - Петропавловск от столицы до города Щучинск;
- Жезказган - Петропавловск;
- Костанай - Аулиеколь - Сурган;
- Кокшетау - Атбасар;
- Астана - Ерейментау - Шидерты.
В общей сложности патрульные наряды сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 - легковых и 145 - грузовых авто в нескольких направлениях.
Трассы из Астаны по всем направлениям закрыли из-за непогоды
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В настоящее время из-за погодных условий ряд автодорог остаются закрытыми. Полицейские убедительно просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии автодорог и не выезжать за пределы населенных пунктов.
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