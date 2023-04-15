Пять автоколонн численностью более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские

Пять автоколонн общей численностью 770 транспортных средств сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения, сообщает Zakon.kz.

"В целях снижения аварийности подразделениями батальона и пристоличной роты патрульной полиции совместно с дорожно-коммунальными службами обеспечено организованное сопровождение колонн автомобилей, оставшихся на трассе в связи с закрытием автодорог, где наблюдались сложные климатические условия: снег, гололед, дождь". ДП Акмолинской области

Это трассы международного значения:

Екатеринбург - Алматы от п. Жаксы до с. Кажымукан;

Жаксы - Есиль-Бузулук до границы города Костанай.

Трассы республиканского значения:

Астана - Петропавловск от столицы до города Щучинск;

Жезказган - Петропавловск;

Костанай - Аулиеколь - Сурган;

Кокшетау - Атбасар;

Астана - Ерейментау - Шидерты.

В общей сложности патрульные наряды сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 - легковых и 145 - грузовых авто в нескольких направлениях.

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В настоящее время из-за погодных условий ряд автодорог остаются закрытыми. Полицейские убедительно просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии автодорог и не выезжать за пределы населенных пунктов.