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Благодатный огонь доставили в Алматы

Благодатный огонь доставили в Алматы Фото: Zakon.kz
Лампаду с Благодатным огнем доставили в Алматы ночью 16 апреля – в день Пасхи, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 16 апреля, с началом Светлой Пасхи, в аэропорт Алматы доставили Благодатный огонь. Его привезли прямо из Иерусалима. Где 15 апреля после молитвы и Крестного хода патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию, откуда вышел со связкой горящих свечей – свидетельством главного христианского чуда. Огонь был роздан присутствующим – представителям всех стран и конфессий, в том числе и делегации из Казахстана.


Благодатный огонь доставили в Алматы

Фото: Zakon.kz


Благодатный огонь доставили в Алматы

Фото: Zakon.kz


Благодатный огонь доставили в Алматы

Фото: Zakon.kz


В 17:00 Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор Алматы. От пламени от Гроба Господня будут зажжены свечи во всех храмах страны.


Благодатный огонь доставили в Алматы

Фото: Zakon.kz


Благодатный огонь доставили в Алматы

Фото: Zakon.kz


"Благодатный огонь снова на нашей благословенной земле. Свет небесный воссияет в нашем городе. С праздником, пусть в наших сердцах горит огонь веры и любви. Христос Воскрес". Отец Кирилл, ключарь Петропавловского храма города Алматы


Благодатный огонь доставили в Алматы

Фото: Zakon.kz


Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

В полночь пасхальную службу в главном храме Алматы Вознесенском Кафедральном соборе возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

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