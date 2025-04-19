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Благодатный огонь доставили в Алматы

Благодатный огонь , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 01:32 Фото: Zakon.kz
Лампаду с Благодатным огнем доставили в Алматы ночью 20 апреля – в день Пасхи, сообщает Zakon.kz.

В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) сошел Благодатный огонь. Иерусалимский патриарх Феофил III, по многовековой традиции из Кувуклии, раздал частицу огня всем молящимся в храме.

В Казахстан Благодатный огонь доставил протоиерей Игорь Светличный, клирик Свято-Никольского собора города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Первые упоминания о сошествии Благодатного огня в храме Иерусалима появились в IV веке. Предание гласит, что известный в то время святитель Григорий горячо молился во время праздника Пасхи на месте Гроба Господня и вдруг увидел яркий нетварный свет. По другой легенде, Благодатный огонь возжигает ангел, который в канун праздника спускается на место погребения Христа.

Фото: Zakon.kz

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Фото: Zakon.kz

Вечером 20 апреля – в сам день Пасхи – в 17:00 Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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