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Вторую волну паводков в СКО ожидают во второй половине апреля

Вторую волну паводков в СКО ожидают во второй половине апреля Фото: пресс-служба МЧС РК
До начала мая в Северо-Казахстанскую область придет вторая волна большой воды. В ближайшую неделю уровень воды в водоемах области спадет, сообщает Zakon.kz.

По сообщению синоптиков, в Северо-Казахстанской области прошла первая волна паводков. С 15 по 21 апреля уровень воды в реках Акканбурлык, Бабыкбурлык, Иманбурлык – притоков реки Есиль и в Сергеевское водохранилище, будет спадать, пишет KazInform.

Следующий подъем воды и возможные паводки ожидаются в области во второй половине апреля, до начала мая.

"С учетом добегания объемов стока рек Есиль, Калкутан, Жабай и Терисаккан Акмолинской области прохождение второй волны половодья в регионе продолжится до начала мая". Пресс-служба филиала Казгидромет

За последнюю неделю уровень снега в регионе резко снизился: с 62% до 5%. Снег сохраняется, в основном, в оврагах, низинах и лесах.

Ранее паводковая ситуация стабилизировалась с Костанайской области. В опасной зоне подтопления в этом году оказались жители сел Карамырза и Октябрьское Карасуского района.

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