Вторая волна паводков: акимат СКО сделал заявление

Фото: primeminister.kz

В акимате Северо-Казахстанской области сегодня, 22 апреля 2024 года, заявили, что вторая волна паводков в регионе пошла на спад, сообщает Zakon.kz.

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