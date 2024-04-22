Вторая волна паводков: акимат СКО сделал заявление
Фото: primeminister.kz
В акимате Северо-Казахстанской области сегодня, 22 апреля 2024 года, заявили, что вторая волна паводков в регионе пошла на спад, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в публикации на Telegram-канале акимата СКО.
"Вторая волна пошла на спад. Зафиксирован пик второй волны – 363 см. На утро 22 апреля на Сергеевском водохранилище уровень перелива снизился до 360 см", – говорится в сообщении.
В акимате СКО напомнили, что рекорд первой волны – 425 см.
Ранее в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали, в какие регионы казахстанцам лучше пока не ездить из-за паводков.
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