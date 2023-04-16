Военному, слившему в сеть секретные документы Пентагона, назначили дату суда

21-летнему военнослужащему Национальной гвардии ВВС США, обвиняемому в утечке в сеть совершенно секретных данных военной разведки, было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов и назначена дата суда, сообщает Zakon.kz.

Джек Дуглас Тейшейра из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, который был арестован агентами ФБР в своем доме, впервые появился в переполненном федеральном суде, пишет Reuters.

На слушаниях главный федеральный прокурор Бостона по национальной безопасности Надин Пеллегрини потребовала задержать Тейшейру до суда, слушание по делу о задержании было назначено на 19 апреля.

Утечка документов считалась самым серьезным нарушением безопасности США с тех пор, как в 2010 году на веб-сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических телеграмм.

Эта утечка не была обнаружена до тех пор, пока о ней не сообщила New York Times на прошлой неделе, хотя документы были размещены на веб-сайте социальной сети за несколько недель до этого.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что приказал следователям определить, почему предполагаемый источник утечки имел доступ к конфиденциальной информации.

Как сообщали ранее, Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

