Водитель автобуса сбил 16-летнюю девушку в Петропавловске

Водитель автобуса в Петропавловске допустил наезд на 16-летнюю девушку, перебегавшую дорогу на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

"15 апреля в Петропавловске по улице Кизатова 35-летний водитель маршрутного автобуса Yutong допустил наезд на 16-летнего пешехода, которая перебегала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе". ДП Северо-Казахстанской области

Для оказания медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшая с различными травмами доставлена в одно из медучреждений города.

Автобус водворен на специализированную стоянку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.

В настоящее время по факту ДТП полицейскими производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения.

В сети распространяется видео наезда. Местный паблик SKOPETRO опубликовал кадры в своемTelegram-канале.

Беременным, детям и впечатлительным просьба не смотреть.





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