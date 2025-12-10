#Казахстан в сравнении
Происшествия

Отвлекся на телефон: водитель автобуса сбил девушку на переходе в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 14:26 Фото: Zakon.kz
Утром 9 декабря 2025 года водитель автобуса, следуя по проспекту Толе би в Алматы, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по обозначенному пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

Известно, что пострадавшая 2007 года рождения была госпитализирована.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) заявили, что по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Управление дознания города возбудило уголовное дело.

Водитель автобуса взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания.

После этого инцидента глава Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев обратился к водителям общественного транспорта.

"Недопустимо, когда водитель отвлекается на сотовый телефон, особенно если ему доверена пассажирская перевозка. Каждый водитель должен быть максимально сосредоточен на дороге, ведь за его вниманием стоят жизни людей. Еще раз обращаюсь ко всем водителям общественного транспорта и частных автомобилей с призывом быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности жизни пешеходов".Серик Шумаев

9 декабря в Атырау водитель автобуса насмерть сбил шестилетнего ребенка. Его сразу же задержали.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
