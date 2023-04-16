Православные Казахстана празднуют Пасху

В воскресенье отмечается главный для православных христиан праздник – Пасха или Светлое Христово Воскресение. В этом году Пасха выпала на 16 апреля, сообщает Zakon.kz.

Праздник посвящен краеугольному событию всей христианской философии – Воскресению Иисуса Христа, произошедшему после его распятия на горе Голгофа в Страстную пятницу.



Символическое значение Воскресения Христова заключается не только в победе над смертью, но и в том, что своей жертвой Сын Божий спас человечество, взяв грехи людей на себя.

Кроме того, Пасха знаменует собой завершение самого длительного христианского поста – Великого, который длился 48 дней.

Каждый год дата Пасхи меняется, ее вычисляют по солнечно-лунному календарю. Праздник выпадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния, которым считается полнолуние, наступившее после весеннего равноденствия. При этом Пасха не должна совпадать с еврейским праздником Песах.

В преддверии праздника глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев, отметив особую роль Пасхи.

"Приближается священное событие – праздник Светлого Христова Воскресения. Этот праздник невозможно представить без добрых дел, помощи тем, кому трудно. Вне зависимости от того, верующий он или нет, православный или нет. Традиционно священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ. Желаю нашему священному народу ясного неба, мира, любви и терпения", – пожелал глава Православной Церкви Казахстана митрополит Александр.

Как празднуют Пасху?

В предшествующую Пасхе Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова происходит чудо сошествия Благодатного огня. Оно символизирует Воскресение Спасителя. В тот же день самолетами Благодатный огонь доставляют в главные храмы в других странах.

Затем, с полуночи воскресенья, во всех храмах начинается пасхальная служба. Происходит крестный ход вокруг храма, проводится особая Божественная литургия. Верующим возвещают о Воскресении Господнем, также священнослужители переоблачаются в белые одеяния. Пасхальные службы продолжаются в течение недели, до следующего воскресенья.

Верующие же поздравляют друг друга фразой "Христос воскресе – воистину воскресе!". Главные символы праздника – крашеные яйца, куличи и пасха (творожная масса с сахаром, медом и сливочным маслом). Все эти яства напрямую связаны с пасхальными преданиями и верованиями, они напоминают о торжестве жизни над смертью.

В Пасху принято ходить в гости, угощать друзей и соседей, а также обязательно посетить храм. Так как Великий пост завершается, позволено накрывать застолья, но постившимся лучше не налегать на тяжелую пищу и сохранять умеренность в еде.

Чего нельзя делать на Пасху?

Как и в другие великие церковные праздники, на Пасху запрещается заниматься любым трудом – будь то работа или домашние хлопоты. Также нельзя ругаться, сквернословить, скупиться, грустить и унывать. Поверье гласит, что нужно помириться даже с теми, кто нанес сильную обиду.

Также в народе распространена традиция ходить в Пасху на кладбища. Многие богословы считают, что делать этого нельзя: праздник – не время для скорби. Однако на предпасхальной пресс-конференции митрополит Астанайский и Казахстанский Александр подчеркнул, что ничего плохого в том, чтобы помянуть усопших и посетить погост, нет.

Народные приметы на Пасху

Идет дождь – к дождливой весне, а если небо хмурилось, но дождь не пошел – жди прохладного лета.

Гроза на Пасху или в Великую Субботу сулит позднюю и теплую осень. Если же всю неделю перед Пасхой грозы не было, то осень будет прохладной и дождливой.

Густая облачность на Пасху сулит прохладное лето.

Если на Пасху солнечно и ясно – будет теплое лето с богатым урожаем.

На Пасху пошел снег – год выдастся урожайным и богатым на свершения.

Легкий мороз на Пасху – к солнечному и сухому лету.

Лампаду с Благодатным огнем доставили в Алматы ночью 16 апреля.

