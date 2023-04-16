Извержение смертоносного вулкана в Колумбии может произойти в ближайшее время

Вулкан Невадо-дель-Руис, один из самых высоких пиков Колумбии, может извергнуться в течение нескольких дней или недель, сообщает Zakon.kz.

Вулкан расположен в густонаселенном сельскохозяйственном районе и печально известен тем, что унес жизни десятков тысяч человек в результате мощного извержения 1985 года, пишет CNN.

По данным Геологической службы Колумбии, с 30 марта вулкан находится в оранжевом состоянии, что означает, что извержение вероятно в ближайшие дни или недели.

Городам и деревням вокруг горы было предложено эвакуироваться, а местные и национальные власти объявили чрезвычайное положение. Большинство близлежащих школ вернулись к формату домашнего обучения в эпоху пандемии, а местные муниципалитеты накапливают аптечки.

5 апреля президент Колумбии Густаво Петро приказал добровольно эвакуировать около 2500 семей в этом районе в качестве меры предосторожности, но многие местные жители отказались, заявив, что они больше беспокоятся о том, чтобы оставить свои средства к существованию и имущество, чем о возможных потоках лавы.