Извержение вулкана уже неделю наблюдают жители Исландии

Извержение вулкана Свартсенги в Исландии продолжается около недели, сообщает Zakon.kz.

По данным Исландского метеорологического бюро, оно происходит из трех кратеров.

В этом районе и прилегающих территориях сохраняется высокий уровень опасности. В воздухе зафиксировали большое содержание диоксида серы, сообщает Ruptly.

Ранее в Исландии сняли кадры извержения вулкана на фоне северного сияния.