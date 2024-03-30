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Извержение вулкана уже неделю наблюдают жители Исландии

вулкан, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 19:25 Фото: скриншот видео
Извержение вулкана Свартсенги в Исландии продолжается около недели, сообщает Zakon.kz.

По данным Исландского метеорологического бюро, оно происходит из трех кратеров.

В этом районе и прилегающих территориях сохраняется высокий уровень опасности. В воздухе зафиксировали большое содержание диоксида серы, сообщает Ruptly.

Ранее в Исландии сняли кадры извержения вулкана на фоне северного сияния.

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