Извержение вулкана уже неделю наблюдают жители Исландии

По данным Исландского метеорологического бюро, оно происходит из трех кратеров.

В этом районе и прилегающих территориях сохраняется высокий уровень опасности. В воздухе зафиксировали большое содержание диоксида серы, сообщает Ruptly.

Drone footage captures lava jets from Iceland's Svartsengi volcano and the flowing lava across the landscape.#Iceland #NaturePhotography #Volcano #Svartsengi #IcelandVolcano #Nature pic.twitter.com/ny5DL1axTI