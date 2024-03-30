Извержение вулкана уже неделю наблюдают жители Исландии
Фото: скриншот видео
Извержение вулкана Свартсенги в Исландии продолжается около недели, сообщает Zakon.kz.
По данным Исландского метеорологического бюро, оно происходит из трех кратеров.
В этом районе и прилегающих территориях сохраняется высокий уровень опасности. В воздухе зафиксировали большое содержание диоксида серы, сообщает Ruptly.
Drone footage captures lava jets from Iceland's Svartsengi volcano and the flowing lava across the landscape.#Iceland #NaturePhotography #Volcano #Svartsengi #IcelandVolcano #Nature pic.twitter.com/ny5DL1axTI— Viory Video (@vioryvideo) March 29, 2024
Ранее в Исландии сняли кадры извержения вулкана на фоне северного сияния.
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