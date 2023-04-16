23 человека пришлось эвакуировать спасателям Актюбинской области за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями и ограничением дорожного движения спасателям ДЧС Актюбинской пришлось эвакуировать 23 человека, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел на трассе Самара – Шымкент.

"15 апреля на пульт 112 поступило сообщение о том, что на 820 км автодороги Самара –Шымкент Хромтауского района автомобиль с пассажирами попал в кювет и необходима эвакуация. Незамедлительно на место вызова направлены спасатели Хромтауского района на спасательной технике Трэкол. В результате аварийно-спасательных работ спасено 20 человек, из них 3 детей, которые были доставлены в Хромтау и Акжарский район". ДЧС Актюбинской области

Затем в спасательную службу поступил еще один звонок о помощи. На этот раз у путников сломался автомобиль.

"В тот же день в 23:50 также поступило сообщение о необходимости эвакуации людей из поврежденного легкового автомобиля на территории села Сагашили Енбекского сельского округа Мугалжарского района. В результате аварийно-спасательных работ спасателями Мугалжарского района спасены три человека и доставлены в село Кандыагаш". ДЧС Актюбинской области

В регионе все еще действует штормовое предупреждение.

По состоянию на 16 апреля автодороги республиканского значения в Казахстане открыты, за исключением двух участков трассы.

