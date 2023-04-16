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Почти все дороги республиканского значения в Казахстане открыты

Почти все дороги республиканского значения в Казахстане открыты Фото: ДП Акмолинской области
Автодороги республиканского значения открыты, за исключением двух участков трассы, сообщает Zakon.kz.

Два участка трассы на автодороге республиканского значения "Самара-Шымкент" в Актюбинской области (уч. заправка ЭКО Ойл - п. Карабутак и уч. п. Карабутак - п. Иргиз) остаются закрыты, сообщили в "КазАвтоЖол". Остальные автодороги республиканского значение открыты по всем направлениям.

Снежная и холодная погода установилась в Астане и ряде регионов. В субботу, 15 апреля, в Акмолинской области полицейские сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 легковых и 145 грузовых авто в нескольких направлениях.

Ряд трасс в регионах Казахстана оставались закрытыми из-за погодных условий. Трассы из Астаны по всем направлениям закрыли из-за непогоды.

В столице случилось 240 дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада и резкого похолодания. 

Ограничения действовали в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях.

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