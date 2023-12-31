Сотрудники МЧС за прошедшие сутки эвакуировали 465 человек

За прошедшие сутки силами МЧС РК совершено 180 выездов, при которых спасли и эвакуировали 465 человек, из них 39 детей, сообщает Zakon.kz.

На автодорогах Карагандинской области силами ДЧС, воинской части 52859 МЧС, полиции и местных исполнительных органов из застрявших в снежных заносах автомобилей спасли и эвакуировали в ближайшие кемпинги, пункты обогрева и населенные пункты порядка 400 человек.

В Бухар-Жырауском районе найдены 3 человека, которые 29 ноября при выпасе скота из-за погодных условий не смогли самостоятельно добраться до населенного пункта.

Также проводились поиски четырех мужчин в Абайском районе, которые застряли на автомобиле в сугробах степи. Силами спасателей потерявшиеся найдены под утро и доставлены в ближайший населенный пункт.

В Северо-Казахстанской области в Тайыншинском районе проводились поиски пастуха, который 29 декабря выехал верхом на лошади на поиски табуна лошадей. Поисковой группой потерявший благополучно найден и доставлен до населенного пункта.

МЧС призывает граждан следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.

Ранее МВД сообщали, что почти 3,5 тысячи человек застряли в непогоду на дорогах Карагандинской области.