Пожар в Дубае унес жизни 16 человек

Служба гражданской обороны города рассказала о том, что пожар разгорелся на четвертом этаже многоквартирного дома в районе Аль-Рас, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Khaleej Times, квартал известен старейшим в городе рынком, где проживает много его сотрудников.

"Пожар привел к гибели 16 человек, еще 9 пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", – сообщается в тексте официальных служб.

Команда спасателей Дубая подчеркнула для владельцев недвижимости и жителей квартир важность "досконально соблюдать требования и указания по безопасности, чтобы избежать инцидентов".

Ранее сообщалось, что в Таразе горела крыша пятиэтажного жилого дома на улице Толе би, спасатели эвакуировали 100 человек.