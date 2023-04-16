Пожар в многоэтажке Тараза: эвакуированы 100 человек

16 апреля в Таразе горела крыша пятиэтажного жилого дома на улице Толе би, сообщает Zakon.kz.

"16 апреля в 03:55 в городе Таразе, на улице Толе би, 4 горел 5-этажный жилой дом, произошел пожар крыши жилого дома на площади 800 кв. м (общая площадь здания – 800 кв. м)". ДЧС Жамбылской области

Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуированы 100 человек, в том числе 60 детей. Пожар локализован в 05:12. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время акимом города принято решение временно разместить жильцов дома, пострадавшего от пожара, в школе №10.



От ДЧС региона выехали 54 сотрудника и 13 ед. техники.

61-летний житель Шымкента погиб во время пожара в своей квартире. Возможно, погибший сам стал виновником воспламенения.

