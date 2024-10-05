16 человек спасли огнеборцы во время пожара в Петропавловске

5 октября в одном из многоквартирных домов по улице Партизанская города Петропавловска в квартире на первом этаже произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Силами ДЧС при помощи спасательных капюшонов по лестничному маршу спасено 16 человек, из них шесть детей. Эвакуировано 15 человек.



"Возгорание оперативно потушено на площади 15 кв. м. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.





Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в одном из сел в Акмолинской области.