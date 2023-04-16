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Как снять отек ног в домашних условиях

советы, врач Фото: pixabay
Хирург Марина Смирнова назвала способы снять отек ног в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Life.ru, врач посоветовала избегать длительных статичных поз и делать разминку каждые 60 минут по 10 минут. Далее нужно периодически придавать ногам возвышенное положение. Кроме того, стоит принимать контрастный душ.

Также Смирнова заявила, что необходимо уменьшить в рационе потребление соли и продуктов с повышенным ее содержанием.

В заключение врач предложила носить компрессионный трикотаж, в частности чулки и гольфы. При этом она подчеркнула, что перечисленными советами можно пользоваться при отеках нижних конечностей, обусловленных хронической венозной недостаточностью и только после консультации флеболога.

Ранее сообщалось, что исследователи создали подборку 10 привычных продуктов питания, которые помогут организму оставаться крепким и сильным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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