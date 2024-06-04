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Отеки ног и рук: врач раскрыл неожиданные причины

Отеки ног и рук: врач раскрыл неожиданные причины, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 11:46 Фото: unsplash
Отеки ног и рук могут говорить о серьезных заболеваниях, например, о проблемах с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. Об этом рассказал российский кардиолог Грант Шехян, сообщает Zakon.kz.

Он в разговоре с NEWS.ru предупредил, что ограничение употребления воды не сможет помочь справиться с отеками, поэтому важно обратиться к специалисту.

По словам Шехяна, опухшие конечности могут указывать на пороки, ишемию или гипертонию. В таком случае, как уточнил специалист, достаточно привести в порядок водный баланс, особенно вечером.

"Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфо-венозная недостаточность, когда не справляется венозная система. Дальше почки: либо они не справляются с выведением воды, либо человек теряет слишком много белка, и у него возникают отеки уже другого происхождения, связанные с обменом веществ. Ряд эндокринных заболеваний, в частности, гипотериоз. Печень с проблемами по белку", – объяснил Грант Шехян.

Он добавил, что проблемы с почками, печенью, венозной или эндокринной системами очень серьезные и контроль водного баланса не поможет. Врач подчеркнул, что самолечение при таких заболеваниях недопустимо, поэтому нужно обратиться к специалисту.

Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

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