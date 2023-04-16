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Какие трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

зима Фото: pixabay
Восемь участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", закрыты два участка трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области: от заправки "Эко Ойл" до поселка Карабутак и участок от поселка Карабутак до поселка Иргиз.

Из-за дождя, снега и ветра закрыты направления от Астаны до границы Карагандинской области и от границы Акмолинской области до Темиртау.

Кроме того, с 19:40 из-за плохой видимости, сильного бокового ветра, метели, верхового снега и гололеда закрыто движение для всех видов транспортных средств на участках:

  • трассы Астана-Коргалжын, 19-124 км, от Астаны до Коргалжина;
  • трассы Жезказган-Петропавловск, 77-440 км, от границы Костанайской области до Державинска.

С 20:10 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участках трассы Екатеринбург-Алматы, 1291-1353 км, от Астаны до станции Анар. А также закрыт участок Астана - Ерейментау - Шидерты.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 17 апреля по Казахстану: ожидаются: метель и гололед на севере, сильные осадки в центре и усиление ветра на западе и востоке республики.

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