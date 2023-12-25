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Какие трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды

закрытые дороги Фото: pixabay
По данным АО "НК КазАвтоЖол", из-за непогоды в Казахстане закрыли для движения ряд трасс республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

25 декабря с 18:00 из-за гололеда закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках а/д республиканского значения:

  • Астана – Ерейментау – Шидерты (16-200 км, г. Астана – граница Павлодарская область);
  • Астана – Петропавловск км 18- 234 (г. Астана – г. Щучинск).

Кроме того, с 19:00 из-за гололеда и густого тумана будет закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках а/д республиканского значения:

  • Екатеринбург – Алматы, км 917-1230 (п.Жаксы – п. Кажимукан);
  • Костанай – Аулиеколь – Сурган, км 232- 60 (граница Костанайская области – п. Сурган);
  • Жезказган – Петропавловск, км 377-552 (граница Костанайская области – п. Сурган);
  • Жаксы – Есиль – Бузулук, км 0-82 (с. Жаксы – п.Бузулук).


"По состоянию на 19:00 25 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, туман, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 12 участках автодорог республиканского значения в 5 областях (Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской)". Пресс-служба "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане.

Елена Беляева
Казавтожол Казахстан
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