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Торговый дом Казахстана планируют открыть в Афганистане

встреча Фото: primeminister.kz
В рамках визита заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина в Афганистан в Кабуле состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум, сообщает Zakon.kz.

Со стороны Казахстана в нем приняли участие 18 представителей предприятий-экспортеров пищевой промышленности (мука, макароны, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты). На площадке бизнес-форума предприниматели договорились о поставках муки в Афганистан на сумму $4 млн.

На площадке бизнес-форума анонсировали открытие торгового дома Казахстана в Афганистане, основной офис будет располагаться в городе Герате.

Ключевые задачи торгового дома – содействие и активизация торгово-экономических отношений двух стран, увеличение товарооборота между Казахстаном и Афганистаном, развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей, использование транзитного и приграничного потенциала Афганистана для торговли со странами региона, привлечение инвестиций в экономику Казахстана.

Фактически торговый дом Казахстана призван стать платформой между казахстанскими и афганскими деловыми кругами, обеспечивая организацию мероприятий в формате "B2B" в Казахстане и Афганистане. Для этого на его базе будет создан консалтинговый центр по экспортируемым отечественным товарам и услугам, законодательству в сфере торговли, проведению маркетинговых исследований и анализа перспектив развития и проблемных моментов, выработке рекомендаций для казахстанских и афганских деловых кругов и другим вопросам взаимодействия.

Ранее Жумангарин передал гуманитарную помощь от Казахстана Афганистану.

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