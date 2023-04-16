Столичные школьники в понедельник будут учиться онлайн

Из-за метели школьников в Астане переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Управления образования города, 17 апреля учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.



Отметим, что в столице сильный снегопад, порывы ветра превышают 20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 17 апреля по Казахстану: ожидаются метель и гололед на севере, сильные осадки в центре и усиление ветра на западе и востоке республики.